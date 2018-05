Nieuwe topman ArcelorMittal Noord-Amerika

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: staal, Verenigde Staten

LUXEMBURG (AFN) - Staalconcern ArcelorMittal heeft Brad Davey benoemd tot nieuwe topman van de Noord-Amerikaanse divisie. Hij volgt per 1 juli in die functie Robrecht Himpe op die met pensioen gaat.

Davey is momenteel nog marketingdirecteur bij ArcelorMittal North America en hoofd van de wereldwijde automotive-tak van het concern. Hij kwam in 1986 bij ArcelorMittal werken. Himpe neemt na 37 jaar afscheid van de staalproducent. Hij was eerder ook president van de Europese staalbranchevereniging Eurofer.