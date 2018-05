Gepubliceerd op | Views: 618

ROME (AFN) - De beoogde Italiaanse premier Carlo Cottarelli heeft president Sergio Mattarella tegen de verwachtingen in nog geen lijst voorgelegd met kandidaat-ministers. Cottarelli brengt woensdagochtend opnieuw een bezoek aan het staatshoofd, zei een naaste medewerker van Mattarella tegen persbureau ANSA.

Cottarelli heeft de president dinsdagmiddag bijgepraat over de politieke situatie. Bronnen zeggen tegen ANSA dat door verscheidene politieke partijen wordt opgeroepen tot een nieuwe stembusgang op 29 juli. Mattarella zou na zijn gesprek met Cottarelli hebben besloten om te kijken hoe groot de steun is voor zo'n parlementsverkiezing voor het einde van juli.

Het staatshoofd gaf Cottarelli maandag opdracht een nieuwe regering te vormen. De voormalige IMF-functionaris zou het land moeten besturen tot nieuwe verkiezingen worden gehouden. Cottarelli zei dat die stembusgang in het najaar van 2018 of begin volgend jaar kan plaatsvinden, afhankelijk van de uitkomst van een vertrouwensstemming in het parlement over zijn nieuwe regering.