Steven ten Have herbenoemd bij ABN AMRO

AMSTERDAM (AFN) - Steven ten Have is herbenoemd als lid van de raad van commissarissen van ABN AMRO voor een periode van twee jaar. Dat bleek na afloop van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het financiële concern.

Volgens ABN was op vergadering 86,83 procent van het totale geplaatste kapitaal en een even groot percentage van de stemrechten vertegenwoordigd. Verder werd onder meer het slotdividend van 752 miljoen euro ofwel 0,80 euro per aandeel in contanten over 2017 goedgekeurd en werd decharge verleend aan het bestuur en de raad van toezicht.