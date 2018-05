Franse overname door Aalberts Industries

Geen goed idee van Aalberts. Franse en Nederlandse cultuur sporen niet. Monkey ik moet hierbij denken aan mijn reactie op Corne van Zijl toen Grontmij een Franse overname deed.



In kern stelde ik als ze die Fransen een beetje zelfstandige dochter laten doorgaan niets aan de hand. Was niet goed gezien van mij, want waar haal je dan de synergievoordelen vandaan.



Dat avontuur kostte Grontmij uiteindelijk tientallen miljoenen en dus had ik ongelijk. Slechte move van Aalberts en onbezonnen. Bij Fransen zit er altijd een addertje onder het gras. Enige oplossing ter schade beperking direct daar de zaak ontslaan en alleen de technologie breder gaan toepassen en dat dus niet met productie in Frankrijk



Groet, Jonas