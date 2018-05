2 miljoen gedeeld door 15.000 is Eur 133,33 per polis, gemiddeld.

Uitvaartpolis, nette naam voor begrafenispolis. Wat is de gemiddelde dekking per polis ? Als je dat weet + de gemiddelde leeftijd van de polishouder, dan kan je een rekensommetje maken. Blijft dat ik wat moeite heb om me hieraan te willen verrijken.