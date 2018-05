Italiaanse onrust op beurzen houdt aan

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: Italië

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag opnieuw duidelijk in het rood gesloten. De politieke crisis in het door schulden overladen Italië bleef zorgen voor onrust bij beleggers. Vooral banken en verzekeraars, die veel Italiaanse obligaties bezitten, gingen in de uitverkoop.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,9 procent in de min op 554,77 punten. De MidKap zakte 1,3 procent tot 782,97 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,5 procent.

De hoofdindex in Milaan dook 2,7 procent omlaag onder aanvoering van de Italiaanse banken. Banca Generali raakte meer dan 6 procent kwijt en Intesa Sanpaolo verloor ruim 4 procent. UniCredit, de grootste bank van Italië, daalde 5,6 procent. De rente op Italiaanse staatsleningen liep daarnaast op tot het hoogste niveau in vier jaar door de politieke onrust in het land.

ASR

Ook op het Damrak moesten banken en verzekeraars flinke koersverliezen incasseren. ASR, NN Group, ABN AMRO, ING en Aegon waren onderin de AEX te vinden met minnen tot 4,8 procent.

Elders in Europa gingen de financiële aandelen ook omlaag. De Franse banken BNP Paribas en Crédit Agricole, die veel Italiaanse schuldpapieren bezitten, verloren tot 4,5 procent. In Frankfurt leverden Deutsche Bank en Commerzbank tot 4,6 procent in.

VolkerWessels

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak zakte VolkerWessels 3,3 procent. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) doet onderzoek naar steekpenningen bij twee dochterbedrijven van de bouwonderneming.

In Londen kelderde Dixons Carphone bijna 21 procent. De Britse retailer kwam met een winstwaarschuwing en gaat 92 winkels sluiten om kosten te besparen. In Frankfurt won start-upinvesteerder Rocket Internet 0,4 procent na publicatie van een handelsbericht.

Euro

Ook de euro stond onder druk door de Italiaanse politieke crisis. Beleggers vrezen dat de nieuwe verkiezingen in het land mogelijk zullen uitmonden in een referendum over de eenheidsmunt. De euro zakte voor het eerst sinds november vorig jaar onder de 1,16 dollar en was 1,1550 dollar waard, tegen 1,1628 dollar op maandag.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2 procent tot 66,50 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent tot 75,18 dollar per vat.