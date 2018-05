Italië maakt beleggers Wall Street nerveus

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: Italië

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag na een lang weekeinde lager geopend. Maandag was Wall Street dicht voor Memorial Day. Amerikaanse beleggers reageerden net als hun collega's in Europa nerveus op de politieke crisis in Italië.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent in de min op 24.547 punten. De brede S&P 500 zakte 0,8 procent tot 2700 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 7392 punten.

Net als in Europa stonden de financiële fondsen onder druk door de onrust rond Italië. Zo verloren de grote Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo en Morgan Stanley tot 2 procent.

Ook de oliegerelateerde fondsen hadden het lastig vanwege de verder dalende prijs van Amerikaanse olie. De grote olieconcerns ExxonMobil en Chevron leverden tot 0,6 procent in. Oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean gingen tot 2 procent omlaag.

Verder daalde de euro ten opzichte van de dollar voor het eerst sinds november vorig jaar onder de 1,16 dollar. Omstreeks 15.40 uur (Nederlandse tijd) was de euro 1,1576 dollar waard.