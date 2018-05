'Wall Street opent in de min na lang weekend'

Gepubliceerd op | Views: 812

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen dinsdag naar verwachting in het rood. Beleggers verwerken na een lang weekend de politieke crisis in Italië. Op de handelsvloeren wordt ook gelet op het overleg over een mogelijke topontmoeting tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten, waar president Donald Trump vorige week nog een streep door wilde halen.

Italië stevent naar verwachting af op nieuwe verkiezingen, nadat de formatie van een regering met de eurosceptische Lega en d Vijfsterrenbeweging zondag was gestrand. De onzekerheid over de te varen koers van het met schulden overladen euroland zorgde eerder op de dag al voor flinke verliesbeurten op Europese aandelenbeurzen. Ook daalde de euro ten opzichte van de dollar voor het eerst sinds november vorig jaar onder de 1,16 dollar. Omstreeks 14.40 uur (Nederlandse tijd) was de euro 1,1569 dollar waard.

De geplande ontmoeting tussen Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat mogelijk toch door. Vorige week zegde de Amerikaanse president de bijeenkomst nog af wegens de agressieve toon die Noord-Korea zou aanslaan. Dinsdag werd bekend dat een Noord-Koreaanse functionaris in de VS overlegt om de top toch te laten plaatsvinden op 12 juni.

Op het bedrijvenfront was het rustig. De aan de beurs van New York genoteerde internetreus Alibaba kondigde aan bijna 1,4 miljard dollar te investeren in het Chinese bezorgingsbedrijf ZTO. De beursgenoteerde investeerder KKR bevestigde het softwarebedrijf BMC te kopen, waarmee naar verluidt 10 miljard dollar is gemoeid. Voorbeurs steeg het aandeel van oled-schermenmaker Universal Display tot 9,8 procent, na het gerucht dat Apple volledig overstapt op oled voor zijn smartphones.

Na de openingsbel presenteert onderzoeksbureau The Conference Board nog cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen in mei.

Maandag waren de Amerikaanse beurzen gesloten wegens Memorial Day. Vrijdag bleef Wall Street dicht bij huis. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 24.753,09 punten. De brede S&P 500 zakte eveneens 0,2 procent in, tot 2721,33 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 7433,86 punten.