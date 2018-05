Investeerder KKR koopt BMC Software

Gepubliceerd op | Views: 364

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Investeringsmaatschappij KKR koopt het Amerikaanse softwarebedrijf BMC Software. Het overnamebedrag is niet naar buiten gebracht, maar onlangs waren er al berichten dat met de op handen zijnde deal mogelijk zo'n 10 miljard dollar gemoeid zou zijn.

BMC Software kwam in 2013 nog voor 6,9 miljard dollar in het bezit van een groep investeerders waaronder Bain Capital en Golden Gate Capital. Het concern telt circa 6000 werknemers in dertig landen. De onderneming levert IT-diensten aan bedrijven als Vodafone en Lockheed Martin. De deal wordt naar verwachting afgerond in het derde kwartaal van dit jaar.