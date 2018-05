'Verlies op beurs Italië is louter emotie'

Neem nu als de italie de euro zou verlaten kost het de Belgen minstens 22 miljard op de garantie van Dexia bank (kampioenen opkopen rommel obligaties) .

Dus een gewone burger moet er voor opdraaien .

Ze zijn gedoemd om heel het systeem in de wiggel te houden .

Met het gevolg nog meer geld bijdrukken en de rente nog jaren en jaren laag houden .

De populisten weten dit en zullen het spel heel hard spelen .

Het populisme is nog lang niet dood ;

Besparingen ,begrotings tekorten ,belastingen ontwijken en verder tamboeren .

Ons geld verminderd in waarde ( dus de kleine burger betaalt het gelach )