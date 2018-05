Chinese fabriek AkzoNobel begint productie

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: China

AMSTERDAM (AFN) - Een nieuwe fabriek van AkzoNobel in China is begonnen met de productie van poedercoatings. Het gaat volgens de verfreus om een van de grootste productiefaciliteiten in zijn soort.

De fabriek is gevestigd in de Oost-Chinese stad Changzhou, wat volgens AkzoNobel de samenwerking met zijn technologisch centrum in het relatief nabijgelegen Shanghai vergemakkelijkt. De faciliteit produceert coatings die voornamelijk zijn bestemd voor de auto-industrie, de bouwsector en andere industrieën. AkzoNobel investeerde circa 40 miljoen euro in de nieuwe fabriek.