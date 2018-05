Brill gaat Global Governance uitgeven

Gepubliceerd op | Views: 78

LEIDEN (AFN) - Wetenschappelijk uitgever Brill gaat Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations uitgeven. Het wetenschappelijke tijdschrift over internationale organisaties wordt per direct overgenomen van Lynne Rienner Publishers, maakte Brill bekend zonder financiële details te noemen.

Brill zegt dat Global Governance goed past in zijn portfolio van publicaties op het gebied van internationale betrekkingen. Voor het in 1995 opgerichte tijdschrift gaat Brill nauw samenwerken met de Academic Council of the United Nations Systems, een academisch orgaan dat onderzoek naar de rol van de Verenigde Naties stimuleert.