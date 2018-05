'Sterkere samenwerking WDP en The Greenery'

Gepubliceerd op | Views: 87

AMSTERDAM (AFN) - WDP versterkt zijn samenwerking met The Greenery. Dat komt naar voren uit de deal die groenten- en fruitspecialist Hoogsteder Groep, een dochter van The Greenery, heeft gesloten met het logistieke vastgoedfonds in Bleiswijk, aldus analisten van KBC Securities.

Hoogsteder Groep neemt zijn intrek in een door WDP nieuw te ontwikkelen distributiecentrum van ongeveer 8000 vierkante meter. Oplevering van dit project op het Prisma Bedrijvenpark is voorzien in de loop van het tweede kwartaal van volgend jaar.

WDP meldt dat twee jaar na de eerste grondaankoop op deze locatie, er in Bleiswijk 73.000 vierkante meter aan nieuwbouwprojecten gerealiseerd kunnen worden op basis van langetermijncontracten met verschillende klanten uit diverse sectoren. Strategisch belangrijk, aldus de marktvorsers.

KBC hanteert een hold-advies op WDP, dat dinsdag omstreeks 09.40 uur 0,6 procent lager staat op 104,20 euro.