Nikkei lager door duurdere yen

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag duidelijk lager gesloten. De politieke crisis in het door schulden overladen Italië drukte op het sentiment. Vooral de Japanse exportbedrijven werden van de hand gedaan door een koersstijging van de yen. De Japanse munt wordt in onzekere tijden als veilige haven beschouwd.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent in de min op 22.358,43 punten. Nippon Paper Industries zakte bijna 9 procent. Het concern verwacht in het lopende boekjaar een fors verlies te lijden door de afnemende vraag naar papier.

Schermenmaker Japan Display kelderde daarnaast 8 procent. Volgens de Zuid-Koreaanse krant Electronic Times heeft Apple besloten om OLED-schermen te gebruiken voor al zijn nieuwe iPhone-modellen vanaf volgend jaar. Het Zuid-Koreaanse LG Display, dat OLED-schermen maakt, won in Seoul dik 5 procent.

Omlaag

Elders in het Verre Oosten gingen de meeste beurzen ook omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong leed een tussentijds verlies van 0,7 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,5 procent. De Kospi in Seoul leverde 0,7 procent in. De All Ordinaries in Sydney hield het hoofd boven water en klom 0,1 procent.

De beurzen in Singapore, Maleisië en Thailand waren gesloten vanwege nationale feestdagen.