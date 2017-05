Gepubliceerd op | Views: 286

AMSTERDAM (AFN) - Morgan Stanley heeft weer een stabiliseringsactie ondernomen rondom het beursgenoteerde bouwbedrijf VolkerWessels. Dat bleek maandag.

De bank was als zogeheten stabilisatie-agent betrokken bij de beursgang van het bouwbedrijf. Morgan Stanley kocht op 18 mei in totaal 136.617 aandelen VolkerWessels, tegen een laagste prijs van 22,96 euro per aandeel en een hoogste prijs van 23 euro per aandeel.

Eerder werd op 12 mei een stabilisatie-actie ondernomen. VolkerWessels keerde die dag terug op de beurs in Amsterdam.