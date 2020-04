Facebook krikt resultaten verder op ondanks coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 255

MENLO PARK (AFN/BLOOMBERG) - Facebook heeft zijn resultaten afgelopen kwartaal toch weer stevig opgekrikt, ondanks de coronacrisis. Volgens het socialemediabedrijf liep de vraag naar het plaatsen van advertenties wel terug. Facebook vindt dat zijn vooruitzichten daarom erg onzeker zijn en komt niet met een concrete financiële prognose voor de komende periode.

In het eerste kwartaal ging er een omzet van 17,7 miljard dollar in de boeken. Dat was 18 procent meer dan een jaar eerder. De advertentie-inkomsten dikten op jaarbasis nog altijd met 17 procent aan en het aantal actieve gebruikers zat met ongeveer een tiende in de lift. Onder de streep bleef 4,9 miljard dollar over. Daarmee is de winst ruimschoots verdubbeld ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar.

Op de beurs in New York werd enthousiast gereageerd op de cijfers, die beleggers enigszins gerust lijken te stellen. Het aandeel Facebook ging in de zogeheten nabeurshandel flink omhoog.

Facebook-topman Mark Zuckerberg wees er in een toelichting op dat Facebook in deze crisistijd een belangrijke rol vervult. Via Facebook kunnen mensen immers contact met elkaar blijven onderhouden ondanks alle coronamaatregelen. " Nu mensen meer dan ooit op onze diensten vertrouwen, zijn we erop gericht mensen veilig, geïnformeerd en verbonden te houden", aldus Zuckerberg.