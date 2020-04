Chemiereus BASF trekt financiële verwachtingen in

Gepubliceerd op | Views: 1.014

LUDWIGSHAFEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse chemieconcern BASF heeft zijn financiële verwachtingen voor 2020 ingetrokken. Door de coronacrisis is het volgens het bedrijf toch niet meer mogelijk om aan de eerder gestelde doelen voor de omzet en winst te voldoen.

BASF kon nog niet aangeven hoe groot de impact van de coronapandemie precies is. Aan het eerder voorgestelde dividend over 2019 komt het concern niet. Dit blijft gehandhaafd op 3,30 euro per aandeel.