Wolters Kluwer gaat samenwerking aan met James Publishing

NEW YORK (AFN) - Wolters Kluwer Legal & Regulatory US gaat een strategische samenwerking aan met James Publishing om extra content te kunnen bieden op Cheetah. Dat is het platform voor juridisch onderzoek van de informatieleverancier.

Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht. Bij James Publishing is men erg blij met de deal. "Door onze titels aan te bieden op hun digitale onderzoeksplatform Cheetah kunnen we nog meer juridische professionals bereiken met onze juridische middelen", zegt Kara Prior, president van James Publishing.