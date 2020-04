Federal Reserve wijzigt aanpak coronacrisis voorlopig niet

t 'Zijn wel heel vreemde tijden. Tijdens een persconferentie van Powell is het altijd! toch wel een volatiliteit van 1% van de indices. Nu, zo goed als niets beweging, terwijl hij toch niet al te positief klonk over de toekomst. Er is geen barst in te krijgen,in die US gestuurde beurzen. Toevoegen dat de MAFANG aandelen gewoon een te grote weging beginnen te hebben van meer dan 20% in de SP500. En die MAFANG aandelen doen het nog steeds goed, dat moet gezegd. Vanavond Microsoft en facebook, dacht ik.