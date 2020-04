Wall Street hoger in aanloop naar Fed-besluit

Vroeg of laat komt de correctie (crash) toch wel.



Zoals het er nu naar uit ziet gaat de S&P de komende tijd richting de 3k punten (niveau's van nog geen half jaar geleden) en waarom?

Omdat bedrijven die al veel geleend hebben, nu nog meer schulden kunnen vergaren?

Worden deze schulden ooit nog eens terugbetaalt? en wat gaat er gebeuren als de rente ooit weer omhoog gaat en hoe zit het met de handelsoorlog en brexit eigenlijk, zijn die problemen opeens van de tafel?



Het ziet er naar uit dat Zuid-Europa zoals gewoonlijk weer ondersteund moet worden. Ben totaal niet anti-EU, maar denk dat wat in de US en UK afspeelt ook naar Nederland gaat komen. Your own country first. Zou niet verbazen als we na deze corona crisis, een financiele en Europa crisis zullen gaan krijgen. (wellicht zitten we daar nu al in)



Ik vraag me echt af welke personen/maatschappijen/fondsen op de huidige koersen instappen?



Vooralsnog zie ik het heel somber in en bouw ik bij iedere 5% stijging mijn shortpositie uit.