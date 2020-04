Gepubliceerd op | Views: 362 | Onderwerpen: levensmiddelen, obligaties

AMSTERDAM (AFN) - Bierbrouwer Heineken heeft voor in totaal 1,5 miljard euro aan obligaties geplaatst. Het gaat om een obligatielening met een looptijd van dertien jaar ter waarde van 650 miljoen euro en een lening van 850 miljoen euro met een looptijd van twintigjaar. De dertienjaarslening heeft een couponrente van 1,25 procent, over de twintigjaarslening betaalt Heineken 1,75 procent rente.

Heineken gaat de opbrengsten gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden. In maart had Heineken ook al diverse obligaties in de markt gezet.