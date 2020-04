Gilead meldt hoopgevend nieuws in onderzoek naar coronamedicijn

quote: P2020 schreef op 29 april 2020 16:12:

Geheel toevallig met bar slecht ander nieuws over het bbp

De SEC krijgt t hier nog druk mee

Geheel toevallig met bar slecht ander nieuws over het bbpDe SEC krijgt t hier nog druk mee

Dat is niet alleen dit bericht, deze goed-getimede goed-nieuws-show gaat al heel april zo. Deze is heel vaak op donderdag rond de cijfers van de jobless claims, maar kwam nu even beter uit vandaag en morgen verzinnen ze wel wat anders als het nodig is. De andere keren was het Trump die er precies achteraan twitterde over olie-deal of soms wat anders en een andere donderdag kwam de FED precies tegelijk met de jobless claims met een bericht over extra stimulatie. Wat een circus is het toch. En zo wordt de beurs weer diep groen gepraat en de volatiliteit weer lekker 'platgespoten'. Op de dag van het payroll report in de VS zullen ze ook wel weer met een bericht of iets komen. Dat gezegd, het is inmiddels nog amper nodig, beleggers en de beurzen negeren inmiddels zelf al het meeste nieuws onder het mom van vooruit kijken.