Gilead meldt hoopgevend nieuws in onderzoek naar coronamedicijn

FOSTER CITY (AFN/BLOOMBERG) - Een experimenteel coronamedicijn van Gilead Sciences helpt coronapatiënten sneller herstellen dan normale zorg. Daar wijzen de eerste resultaten van een Amerikaans onderzoeksinstituut althans op, stelt farmaceut Gilead in een bericht aan beleggers.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Amerikaanse National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) en draait om het middel remdesivir. Veel details zijn nog niet bekend, maar het nieuws wakkert de hoop aan op een eerste effectieve behandeling van de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Volgens Gilead presenteren de onderzoekers binnenkort meer details van het onderzoek. Het NIAID wilde nog niet reageren.

Remdesivir werd eerder al aangemerkt als potentieel medicijn tegen de longaandoening. Deskundigen en ook de financiële markten houden elk nieuwtje rondom het middel scherp in gaten. Er worden meerdere onderzoeken naar het medicijn gedaan en er is nog veel onduidelijk. In de bewuste proef waarover Gilead nu berichtte, werd gemeten hoe snel patiënten geen aanvullende zuurstoftherapie meer nodig hadden en uit het ziekenhuis ontslagen konden worden. Het is nog niet bekend hoe groot het effect van het medicijn op de patiënten was.