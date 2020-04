'Wall Street staat voor hogere opening'

Wat een positieve slecht nieuws show is dit... of hoe moet ik dit anders uitleggen.



Hoe slechter hoe beter.



Nog een paar pakketjes van 2300 miljard van de Fed?, waren er pas 2 en 2 is toch niet zoveel, wat maakt het uit, gewoon bij printen.



Hozanna...



ppffff, het zal allemaal wel, ik snap er niks van op dit moment.



Hoopt men dan dat omdat de leg omlaag nog dieper bljikt te zijn dat dan juist het herstel nog eerder zal komen, een hele smalle V juist....



De beurs legt op dit moment alles positief uit en als er een keer geen woorden voor zijn dan is het magische woord wel hoop op dat er iets komt waardoor het dan toch weer als positief kan worden uitgelegd, of het achteraf dan ook komt of niet maakt dan niet uit overigens want de volgende dag gaan we gewoon op het omgekeerde ook omhoog want dan is die hoop niet nodig en de dag erna is er weer hoop.



Niet dat de markt omlaag moet ofzo, prima dat het omhoog gaat, ik ben ook 1 van de have's zeg maar maar het zou toch fijn zijn als er nog iets van een logica of verband in zit want hoe minder dat aanwezig is hoe brozer ook wat het is wat er nu wel aan de hand is.... wat ik dus niet snap.



Maar goed het zal wel.