Meer omzet maar ook meer kosten voor Mastercard

Gepubliceerd op | Views: 713

PURCHASE (AFN) - Creditcardmaatschappij Mastercard heeft afgelopen kwartaal minder winst gemaakt op een hogere omzet. De opbrengsten werden vooruitgeholpen door overnames. Ook profiteerde het bedrijf van wisselkoerseffecten. Dat de kosten opliepen had ook met overnames te maken. Verder maakte Mastercard kosten voor strategische initiatieven.

In de eerste drie maanden van 2020 steeg de omzet op jaarbasis met 3 procent tot 4 miljard dollar. De nettowinst viel in dezelfde periode met 1,7 miljard dollar, circa 200 miljoen dollar lager uit dan een jaar eerder. De daling was ook het gevolg van verliezen op beleggingen. Ook hogere rentelasten drukten de winst van Mastercard dat wereldwijd zo'n 2,6 miljard betaalkaarten heeft uitstaan.

Omdat de impact van de coronacrisis ongewis is, heeft Mastercard een aandeleninkoopprogramma tot nader order opgeschort. Op het moment dat de situatie weer enigszins normaliseert zal het bedrijf het programma mogelijk weer hervatten.