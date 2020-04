Crisis zorgt voor stevige economische krimp VS in eerste kwartaal

oh ja, en dan was ik nog vergeten dat de US gisterenavond maar 10 milj vaten olie in hun voorraad hadden ipv de voorziene 12 miljoen (dewereld pompt ongeveer 100 miljoen vaten per dag! op) en die 2 milj vaten zorgden er voor dat de WTI olie vlotjes 15 % steeg. Wat heeft een gewone mens nog te zoeken in beleggen. We worden gepakt langs alle kanten door de groten. We zouden beter eens 2 maanden in lockdown, weg van de beurs blijven, alle! particulieren. Kunnen ze hun spelletjes onder elkaar spelen. De beurzen zouden direct 75 % lager staan...