Farmaceut GlaxoSmithKline doet goede zaken

LONDEN (AFN) - Farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) heeft in het eerste kwartaal meer omzet en winst behaald. Het bedrijf zag met name de vraag naar medicijnen om aandoeningen aan de luchtwegen mee te behandelen. Ook een middel tegen gordelroos deed het goed.

De omzet van GSK bedroeg 9,1 miljard pond, omgerekend zo'n 10,4 miljard euro. Dat betekende een stijging van 19 procent op jaarbasis. De nettowinst kwam uit op 1,7 miljard pond, tegen 985 miljoen pond een jaar eerder.

De coronapandemie zorgde voor GSK voor een kans om medicijnen en vaccins te ontwikkelen. Daar steekt het bedrijf dan ook veel tijd en geld in. Verder levert de crisis veel onzekerheid op. Die is groot genoeg om de prognose voor dit jaar in te trekken. Het bedrijf keert wel een dividend uit van 0,19 pond per aandeel.