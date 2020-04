Duitsland rekent op 6,3 procent economische krimp door crisis

Dit is de ‘glazen bol economie’, de voorspelling van de groei voor komend jaar is uitermate betrouwbaar.....beursgenoteerde ondernemingen geven nauwelijks prognoses af vanwege de hoge onzekerheid, maar de heer Altmaier weet zeker dat volgend jaar alles beter wordt in de 1,5 meter economie, geef die man een lintje!