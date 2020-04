Pizza Hut en KFC minder populair door crisis

Gepubliceerd op | Views: 651

LOUISVILLE (AFN) - Fastfoodketens KFC en Pizza Hut hebben als gevolg van het rondwarende coronavirus minder eten verkocht. Moeder bedrijf Yum Brands zei in een update over het eerste kwartaal dat maatregelen om de veiligheid van bezoekers en personeel te garanderen, ten kostte zijn gegaan van de omzet.

Yum, dat ook eigenaar is van Taco Bell, had naar eigen zeggen een veelbelovende start van het nieuwe jaar. Ondanks de crisis kon het bedrijf veel van zijn restaurants open houden, zij het met beperkte service.

Alles bij elkaar zag Yum de omzet in het eerste kwartaal met 3 procent dalen. Tegenover de omzetdaling van gemiddeld 7 procent van restaurants die langer dan een jaar open zijn, stond de opening van nieuwe winkels. Die maakte een deel van dat omzetverlies weer goed.

Krimp

Bij de kiprestaurants van KFC was sprake van een krimp van de vergelijkbare omzet met 8 procent. De Pizza Hut-restaurants verdienden in doorsnee 11 procent minder dan een jaar eerder. Taco Bell was met een omzetgroei van 1 procent, exclusief het effect van restaurantopeningen, een positieve uitschieter.

De winst van Yum zakte met 68 procent terug tot 83 miljoen dollar onder meer door een afschrijving van 139 miljoen dollar op de eerder overgenomen restaurants van Habit Burger Grill.