Spelletjes Hasbro vinden gretig aftrek door crisis

PAWTUCKET (AFN) - Speelgoedmaker Hasbro ziet een groeiende vraag naar zijn spelletjes en speelgoed als Play-Doh-klei nu door de maatregelen om de coronacrisis in te dammen ervoor zorgt dat kinderen veel thuis zitten. Aan de andere kant zorgt de crisis ook voor verstoringen in het productieproces van speelgoed bij het Amerikaanse bedrijf.

Hasbro, dat onder meer maker is van bordspel Monopoly en de Magic: The Gathering-kaarten zag de omzet van zijn gamingdivisie in de meetperiode met 40 procent stijgen. Alles bij elkaar was was de spelletjes tak voor een kwart van de opbrengsten van Hasbro wereldwijd. De afzet van speelklei van Play-Doh groeide met zo'n 5 procent.

Ondanks de positieve resultaten van de spelletjes viel de omzet van Hasbro op jaarbasis lager uit. Daarbij houdt Hasbro ook rekening met de resultaten van het onlangs overgenomen Entertainment One (eOne), dat onder meer een eigen muzieklabel heeft en tekenfilmseries en programma's voor kinderen maakt. Maar eOne is ook betrokken bij televisieseries als The Walking Dead, The Rookie en Designated Survivor en films als Oscarwinnaar Green Book.

Omzet

Alles bij elkaar daalde de pro forma omzet van Hasbro van 1,2 miljard dollar naar 1,1 miljard dollar. Onder de streep resteerde een tekort van 69,6 miljoen dollar tegen een positief resultaat van 76,4 miljoen dollar een jaar eerder. Het bedrijf moest nog bijna 150 miljoen dollar aan kosten maken voor de overname van eOne.

Door de virusuitbraak kampte Hasbro met leveringsproblemen omdat fabrieken in China een deel van het eerste kwartaal gesloten bleven. Circa 55 procent van het speelgoed van Hasbro wordt door Chinese partners gemaakt. In andere landen zitten corona-maatregelen het productieproces eveneens in de weg.

Omdat rond Covid-19 nog veel onduidelijk is, schrapte Hasbro zijn verwachtingen voor dit jaar.