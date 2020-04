Meer gebruikers en omzet voor Spotify

Gepubliceerd op | Views: 78

STOCKHOLM (AFN) - Streamingdienst Spotify heeft in het eerste kwartaal meer gebruikers aan zich weten te binden. Daarbij steeg ook het aantal abonnees dat betaalt voor de muziekdienst, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Die luisterden minder vaak in de auto naar muziek, maar vaker tijdens het doen van huishoudelijke taken en ontspanning.

Het aantal mensen van Spotify dat maandelijks weleens liedjes via de streamingdienst luistert, steeg op jaarbasis met 31 procent tot 286 miljoen. Daarvan hadden aan het einde van het eerste kwartaal 130 miljoen mensen een betaald Premium-abonnement, eveneens 31 procent meer dan een jaar eerder.

Dankzij de aanwas van gebruikers voerde het Zweedse bedrijf de omzet met 22 procent op tot 1,8 miljard euro. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van 1 miljoen euro, tegenover een verlies van 142 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2019.

Over de omzet over heel 2020 is Spotify evenwel iets negatiever geworden. Adverteerders trekken zich door de coronacrisis vaker terug, waardoor de omzet uit reclame lager zal uitvallen dan aanvankelijk verwacht. Ook spelen ongunstige wisselkoersen het bedrijf parten. Dat Spotify door de crisis minder zeker is over de toekomst, blijkt ook uit het wervingsbeleid. Het bedrijf neemt de komende maanden minder nieuw personeel aan dan aanvankelijk gepland.