WDP biedt aandeelhouders keuzedividend aan

Gepubliceerd op | Views: 532

BRUSSEL (AFN) - Logistiek vastgoedfonds WDP geeft zijn aandeelhouders een keuzedividend. Daardoor kunnen zij een beloning in contanten, aandelen of een combinatie van de twee ontvangen. Het bedrijf vraagt aandeelhouders voor uitbetaling in aandelen te kiezen. Op die manier kan WDP het geld dat niet uitgekeerd hoeft te worden investeren in de heropbouw van de economie na de coronacrisis.

Bij de keuze voor contanten bedraagt het dividend bruto 0,74 euro per aandeel. Dat komt neer op een netto uitbetaling van 0,518 euro en dat is het bedrag dat ook wordt gehanteerd voor het stockdividend. Daarmee zijn 43 aandelen goed voor een dividendbetaling van één nieuw aandeel.

De aandeelhouders moeten uiterlijk 20 mei hun keuze bekendmaken.