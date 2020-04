Gepubliceerd op | Views: 1.294

BRUSSEL (AFN) - Bij het aanpassen van de fiscale regels voor beursgenoteerde vastgoedfondsen moet de Nederlandse overheid bedenken dat de sector de economie juist in tijden van crisis ondersteunt. Dat zegt topman Joost Uwents van het Belgische logistiek vastgoedfonds WDP, dat ook in Amsterdam een notering heeft. "Juist nu kunnen wij de economie vooruithelpen", meent hij.

Aanleiding is het feit dat de fbi-status (Fiscale Beleggingsinstelling) van WDP aan het einde van dit jaar vervalt. Het bedrijf moet voor die tijd bij een nieuwe aanvraag aantonen nog altijd aan de eisen te voldoen en vertrouwt er ook op de status terug te krijgen. Ook is WDP in overleg met andere fondsen over mogelijke verbeteringen voor het fbi-regime.

"Door alle eisen die er gesteld worden aan vastgoed-fbi's zijn we extreem goed beschermd. We kunnen bijna niet failliet gaan en zijn altijd investeerbaar", somt Uwents de voordelen van bedrijven in zijn sector op. Daardoor kan WDP bedrijven helpen die nu geen geld hebben om zelf te investeren of juist geld nodig hebben en hun vastgoed van de hand willen doen. "Bedrijven maken nu massaal bekend hun investeringen te beperken, maar wij hebben de afgelopen maanden gewoon panden gekocht, projecten opgeleverd en nieuwe investeringen gedaan."

Het beeld dat in Nederland nog wel eens aan vastgoedinvesteerders hangt van speculanten die alles doen voor een snelle winst, is dan ook zeker voor dit soort vastgoedfondsen onterecht, stelt Uwents. Zo moeten de fondsen verplicht dividend uitkeren, zijn ze duidelijk en transparant en leggen ze zich vast voor de lange termijn. "Dat is juist ook interessant voor bijvoorbeeld pensioenfondsen en particuliere beleggers."

WDP wil juist nu voldoende geld hebben om in verdere groei te kunnen steken. "We vragen onze aandeelhouders om bij hun keuzedividend voor aandelen te kiezen", vertelt Uwents. "We doen eigenlijk de oproep: Help ons de economie verder uit te bouwen!"

Nederland is de grootste markt van WDP en is goed voor 45 procent van de bezittingen van het Belgische fonds.