"Beurzen wachten op rentevergadering Fed"

Gepubliceerd op | Views: 2.542 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen gingen woensdag licht vooruit na de sterke opmars een dag eerder. Beleggers worstelden zich opnieuw door een flinke hoeveelheid resultaten van grote Europese bedrijven. Daarnaast werd gewacht op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 521,01 punten. De MidKap steeg 1,9 procent tot 714,26 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen tot 0,3 procent. Londen won 1 procent.

Koploper in de AEX was olie- en gasconcern Shell, dat donderdag de boeken opent, met een winst van 3,7 procent. Hekkensluiter was speciaalchemiebedrijf DSM met een verlies van 2,7 procent na een adviesverlaging van ING. In de MidKap stond vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties (plus 12,6 procent) bovenaan. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij met een min van 1,8 procent.

Vivoryon

Vivoryon raakte bijna 11 procent kwijt bij de kleinere bedrijven. De biotechnoloog liet weten dat samenwerkingspartner MorphoSys geen gebruik maakt van de optie om een bepaald molecuul van Vivoryon in licentie op de markt te brengen.

In Londen kregen de Britse banken Standard Chartered en Barclays er dik 3 procent en ruim 7 procent bij na goed ontvangen kwartaalberichten. Deutsche Bank, die met definitieve kwartaalcijfers kwam, klom 2 procent in Frankfurt. De Duitse autobouwers Daimler en Volkswagen, die vanwege de virusuitbraak minder auto's verkochten in het eerste kwartaal, stegen meer dan 2 procent.

Airbus

In Parijs won Airbus 1 procent. De vliegtuigbouwer leed een kwartaalverlies door de coronapandemie en sprak van de ernstigste crisis in de luchtvaart ooit. IAG zakte 2,5 procent in Londen. Het moederbedrijf van luchtvaartmaatschappijen als British Airways en Iberia leed ook een verlies vanwege de virusuitbraak en verwacht in het huidige kwartaal nog veel meer geld te verliezen. Ook staan er bij British Airways tot 12.000 banen op de tocht.

AMS werd bijna 20 procent meer waard. De Oostenrijkse chip- en sensormaker boekte afgelopen kwartaal meer operationele winst en verwacht slechts een beperkte impact van het coronavirus op de resultaten. Het Franse supermarktconcern Carrefour dikte 3 procent aan dankzij sterke kwartaalcijfers.

De euro was 1,0869 dollar waard, tegen 1,0843 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 14,9 procent meer op 14,18 dollar. Brentolie werd 4,8 procent duurder op 21,45 dollar per vat.