Sterkste daling economisch vertrouwen ooit gemeten in eurozone

BRUSSEL (AFN) - Het vertrouwen in de economie in de eurozone is in april in recordtempo gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn zowel consumenten als alle bedrijfssectoren veel pessimistischer geworden over de economische omstandigheden. Onder andere in Nederland verslechterde het sentiment sterk, meldt de Europese Commissie op basis van een maandelijkse enquête.

De economische vertrouwensindex van de Europese Commissie voor de eurolanden daalde met 27,2 punten tot een stand van 65,8 punten. In de gehele Europese Unie ging de graadmeter met 28,8 punten omlaag tot 65,8 punten. Dat is de sterkste daling van maand op maand sinds de enquête in 1985 voor het eerst werd uitgevoerd.

Vooral ondernemers in de de dienstensector en winkeliers werden ten opzichte van maart flink pessimistischer. Zij kampten in veel Europese landen met verplichte sluitingen om de uitbraak van het coronavirus te beteugelen. Ook het consumentenvertrouwen daalde sterk.