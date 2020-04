ING verlaagt advies voor DSM

Gepubliceerd op | Views: 1.204 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - De koers van DSM ligt maar 2,7 procent onder de hoogste ooit en het aandeel is relatief duur ten opzichte van branchegenoten die zich louter op voedingssupplementen toeleggen. Bovendien overschat de markt hoe weerbaar DSM is tegenover verstoringen als die door het coronavirus, menen analisten van ING.

De marktvorsers verlagen daarom hun advies voor het speciaalchemiebedrijf naar sell, van hold. Het koersdoel werd verlaagd naar 90,94 euro, waar dat eerder op 115,70 euro stond. Ook zetten ze ING op hun lijst van minst favoriete bedrijven in de Benelux.

ING wijt de in zijn ogen te hoge koers van DSM aan een misplaatst beeld in de markt dat het speciaalchemiebedrijf een defensieve productmix heeft. Ondanks die perceptie had DSM al last van tegenwind bij de tak voor voedingssupplementen voor het coronavirus toesloeg. Die tegenwind was goed voor een daling van de omzet dit jaar van 2,5 procent, verwacht ING.

Gevolgen

Daar komen de gevolgen van de coronacrisis nog bovenop. De analisten wijzen erop dat DSM voor 15 procent van zijn omzet afhankelijk is van verwerkt voedsel en schoonheids- en verzorgingsproducten die waarschijnlijk getroffen worden door de coronacrisis. Daarom houdt ING vast aan een gelijkblijvende omzet dit jaar.

Het aandeel DSM stond woensdag omstreeks 09.45 uur 1,7 procent in de min op 113,70 euro.