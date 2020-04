Koersdoel Basic-Fit omlaag bij KBC

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN) - KBC Securities heeft het koersdoel voor het aandeel Basic-Fit gezet op 29 euro. Eerder hanteerden de marktvorsers van de bank nog een richtprijs van 35 euro voor de beursgenoteerde uitbater van sportscholen. Het advies blijft buy, zo kwam naar voren uit een nieuw rapport.

De kenners wijzen er op dat zelfs in een zeer slecht scenario het aandeel nog een waarde heeft van 20,50 euro per aandeel. Daarmee toont het huidige koersdoel volgens KBC de positieve kijk die de bank heeft op Basic-Fit. De analisten wijzen er onder meer op dat de potentiële kansen van Basic-Fit op de markt, ondanks het nieuwe coronavirus, onveranderd blijven. Ook zijn in sommige landen de sportscholen al open. Verder is de liquiditeit voldoende en zijn de risico's op een kapitaalverhoging afgenomen.

Het aandeel Basic-Fit stond woensdag omstreeks 09.40 uur 3,15 procent hoger op 17,66 euro.