Damrak begint licht hoger

IK ben geen ervaren belegger maar voel op mijn klompen aan dat er nog wat gaat gebeuren: de grootste crisis die we hebben meegemaakt sinds WO2 waarvan de gevolgen nog niet duidelijk en te overzien zijn. En een beurs die blijft klimmen?

Dan voel je dat goed aan. Echter denkt de overgrote meerderheid daar nu nog even anders over. Kort samengevat denkt men dat de piek van het virus nu voorbij is en dat de CB's alle negatieve bedrijfsresultaten en werkelozen zal wegpoetsen. Wanneer het kwartje valt stort het hele spul nog harder in elkaar dan half maart.En wanneer dat kwartje valt... Pure gok.