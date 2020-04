'Bedrijfsresultaten en Fed-besluit in focus op beurzen'

Gepubliceerd op | Views: 1.571 | Onderwerpen: Federal Reserve

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal woensdag naar verwachting licht hoger openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine winsten te beginnen. Naast de aanhoudende stroom van resultaten van grote Europese bedrijven kijken beleggers vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

Aan het bedrijvenfront staat de luchtvaartsector in de schijnwerpers. Vliegtuigbouwer Airbus zag in het eerste kwartaal 8 miljard euro wegvloeien ondanks kostenbesparende maatregelen. Het merendeel daarvan was als gevolg van de coronacrisis, al moest Airbus ook 3,6 miljard betalen aan een schikking in een zaak over omkoping.

Luchtvaartconcern IAG leed in het eerste kwartaal een operationeel verlies als gevolg van het coronavirus. Het moederbedrijf van luchtvaartmaatschappijen als British Airways, Iberia, Vueling en Aer Lingus verwacht in de lopende periode nog veel meer geld te verliezen en waarschuwde dat er tot 12.000 banen op de tocht staan bij British Airways.

Autobouwers

In Frankfurt openden de Duitse autobouwers Daimler en Volkswagen de boeken. Ook Deutsche Bank, die eerder deze week al met voorlopige cijfers kwam, maakte het volledige kwartaalbericht bekend. De Britse banken Standard Chartered en Barclays brachten eveneens de kwartaalcijfers naar buiten.

Op het Damrak liet biotechnoloog Vivoryon weten dat samenwerkingspartner MorphoSys geen gebruik maakt van de optie om een bepaald molecuul van Vivoryon in licentie op de markt te brengen. Branchegenoot MorphoSys had het exclusieve recht op een licentie voor de oncologische behandeling.

ASML

Chipmachinemaker ASML heeft 750 miljoen euro opgehaald met een obligatielening. De obligaties hebben een looptijd van negen jaar. ASML wil de opbrengst gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De Europese beurzen sloten dinsdag met winst. De AEX-index steeg 1,5 procent tot 519,97 punten en de MidKap klom 2,3 procent tot 701,20 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 1,9 procent. Wall Street deed een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 24.101,55 punten. De brede S&P 500 daalde 0,5 procent en techbeurs Nasdaq zakte 1,4 procent.

De euro was 1,0847 dollar waard, tegen 1,0843 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 9,5 procent tot 13,51 dollar. Brentolie werd 2,6 procent duurder op 20,99 dollar per vat.