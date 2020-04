Kleine winsten op Aziatische beurzen

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: Azië

TOKIO (AFN) - De Aziatische aandelenbeurzen lieten woensdag overwegend kleine winsten zien. De versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen zorgde voor enige opluchting. Beleggers deden het verder rustig aan doordat de belangrijke financiële markt in Tokio gesloten bleef vanwege een feestdag in Japan. Ook werd gewacht op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat later op de dag naar buiten komt.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,1 procent voorafgaand aan een lang weekeinde. De beurs in Hongkong is donderdag en vrijdag gesloten. De Britse bank Standard Chartered, die veel activiteiten heeft in Azië, dikte 7 procent aan in Hongkong na publicatie van de kwartaalcijfers.

De Kospi in Seoul klom 0,8 procent. Zwaargewicht Samsung daalde 0,4 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 4,9 biljoen Koreaanse won (circa 3,7 miljard euro). Dat was iets minder dan analisten hadden verwacht. Samsung verwacht daarnaast dat de winst in het lopende kwartaal zal dalen als gevolg van de coronapandemie. In Sydney steeg de All Ordinaries 1,2 procent onder aanvoering van de Australische banken.