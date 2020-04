Daimler ziet winst kelderen door coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 875 | Onderwerpen: autoindustrie

STUTTGART (AFN/DPA) - Mercedes-moeder Daimler verkocht in het eerste kwartaal minder voertuigen. De omzet kwam dan ook lager uit en de winst kelderde. Daimler verwacht dat de verkopen, omzet en het bedrijfsresultaat dit jaar alledrie lager uitvallen dan vorig jaar als gevolg van de coronacrisis.

Daimler, dat behalve Mercedes-Benz ook auto's van Smart in de stal heeft en vrachtwagens en bussen maakt, zegt snel kosten te zijn gaan besparen toen het coronavirus toesloeg. Daardoor denkt topman Ola Källenius dat de automaker nog een winst heeft behaald en genoeg geld in kas heeft. Het bedrijf is inmiddels weer begonnen met het voorzichtig opvoeren van de productie die deels tot stilstand was gekomen.

In de eerste drie maanden van het jaar verkocht Daimler 644.300 auto's, bedrijfswagens, vrachtwagens en bussen, een daling van 17 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet daalde tot 37,2 miljard euro, de nettowinst kwam uit op 168 miljoen. Een jaar eerder behaalde Daimler nog een winst van 2,1 miljard euro.