"Airbus zag miljarden verdwijnen in eerste kwartaal"

@ Knife Catcher



Ik heb vanaf eind september vluchten openstaan voor Europa en Azie.



Maar ik denk dat je te veel vanuit een westerse blik naar deze planeet kijkt. In China is het Beijing Daxing International Airport in september vorig jaar geopend. En met een oppervlakte van maar liefst 1.000.000 vierkante meter het grootste ter wereld. Het toerisme in China neemt ook explosief toe. Stel dat 10% vd bevolking op vakantie gaat met het vliegtuig en dat moment komt snel dan praat je over dik 140 miljoen. En dan laat ik de andere Aziatische landen (India etc) buiten beschouwing.

De verwachtingen zullen iets vertraagd worden maar de explosieve groei van vakanties naar Europa, het aantal te vervoeren pax, en het daarbij horende aantal aan te schaffen vliegtuigen is gewoonweg duizelingwekkend