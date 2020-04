Gepubliceerd op | Views: 143

DEN HAAG (AFN) - Producenten in de industrie waren nog nooit zo negatief als in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van zijn maandelijkse onderzoek naar de stemming in de sector. Het vertrouwen nam tussen maart en april ook in in het hoogste tempo af als gevolg van alle maatregelen tegen het nieuwe coronavirus.

De graadmeter van het statistiekbureau voor het producentenvertrouwen komt voor deze maand uit op min 28,7, tegenover een plus van 0,2 in maart. Ondernemers in de industrie waren vooral negatief over de verwachte bedrijvigheid. Ook ging hun oordeel over het aantal orders ongekend hard achteruit.