Nog dank aan de heer Vreeke voor de opbouwende vragen, het was een gezellige middag met een glansrol voor de heer Wijers(zongebruind, glimmend van trots, ravenzwart haar)

Ook de CRO kwam met geruststellende woorden..."bij de kwartaal rapportage komen we daar verder op terug"



De gespreide groei van het klantenbestand over 2019 was robuust en indrukwekkend.

Ruim 30 minuten uitleg over het milieu en groene investeringen, het leek wel een Greenpeace "Love the world" bijeenkomst.



Mevrouw Verhagen(waar zijn haar krullen gebleven) gaf gedegen uitleg over de wiskundige formules hoe de loonstroken worden opgebouwd(remuneration), de peergroup(appetite for distruction) verzacht uiteindelijk alles.

De scrap-ratio was ook in orde.



Alles werd op >95% goedgekeurd, Wijers: "dan dank dank, wederom dank hiervoor, gefeliciteerd"



Zelfs meneer Breukink kreeg rehabilitatie(was vorige vergadering vergeten), mooi woorden voor medewerkers die het bedrijf gaan verlaten...



Tot vrijdag 8 mei voor de kwartaalrapportage...