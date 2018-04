Weer drukke beursweek voor beleggers

Gepubliceerd op | Views: 377

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers wacht opnieuw een drukke beursweek, met veel bedrijfsresultaten en macro-economische cijfers om te verwerken. Daarbij gaat de aandacht onder meer uit naar de prestaties van techreus Apple. Ook staat er een Amerikaans rentebesluit op de agenda.

Op het Damrak geven onder meer bouwer BAM en Air France-KLM een kijkje in de boeken. Die cijfers komen op respectievelijk donderdag en vrijdag. Beleggers moeten er ook rekening mee houden dat de handelsweek hier een dagje korter is. Veel beurzen, waaronder die van Amsterdam, zijn dinsdag 1 mei gesloten in verband met de Dag van de Arbeid.

Bij de cijfers van Apple op dinsdag is het vooral interessant hoe het gaat met de verkoop van iPhones. Onlangs bleek dat grote chipbedrijven en toeleveranciers van Apple vrezen dat hier aardig de klad in aan het komen is, waardoor het aandeel Apple onder druk kwam te staan. Ook gaan er geruchten dat Apple wil aankondigen om 100 miljard dollar extra aan dividend te zullen uitkeren om aandeelhouders tevreden te stellen.

Spotify

In de techsector worden deze week ook resultaten verwacht van onder meer streamingdienst Spotify, maker van elektrische auto's Tesla en Snap Inc, het bedrijf achter de app Snapchat. Andere grote bedrijven die hun cijfers publiceren zijn McDonald's, Kraft Heinz, Adidas en farmaceuten als Pfizer, Bayer en BASF. In België is het onder meer de beurt aan postbedrijf Bpost.

De Federal Reserve komt woensdag met zijn rentebesluit. Veel kenners denken dat de Amerikaanse koepel van centrale banken de rente dit keer ongemoeid zal laten. Maar in de markt wordt ook erg gelet op aanwijzingen over het tempo waarmee de Fed de rente later dit jaar wil opschroeven.

Inkoopmanagersindexen

Daarom is ook het Amerikaanse banenrapport van vrijdag erg interessant. Beleggers houden die maandelijkse update over de arbeidsmarkt altijd nauwlettend in de gaten, omdat de werkgelegenheid en loongroei van invloed kunnen zijn op besluiten over het rentebeleid van de Fed.

Verder krijgen de financiële markten weer een hele reeks inkoopmanagersindexen om te beoordelen, evenals cijfers over de autoverkopen en updates over bijvoorbeeld de Amerikaanse fabrieksorders en de Duitse inflatie en winkelverkopen.