Stichting wil muur om ABN AMRO versterken

AMSTERDAM (AFN) - De beschermingsstichting van ABN AMRO wil de eigen statuten en bijbehorende administratievoorwaarden veranderen om de bank beter te kunnen beschermen tegen dreigingen van buitenaf. Dat staat in de stukken voor de jaarlijkse certificaathoudersvergadering van de stichting, waarover De Telegraaf heeft bericht.

Het gaat om de Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group, ook wel bekend als STAK. Wanneer de zelfstandigheid, de continuïteit of de identiteit van de bank in gevaar komt, zal die stichting al het mogelijke doen om dit tegen te gaan. Door de voorgestelde wijzigingen komt die doelstelling nu wat beter en uitgebreider in de statuten en administratievoorwaarden te staan.

,,Dit is geen verruiming van het mandaat, maar een aanpassing van de tekst, om die beter in lijn te brengen met de oorspronkelijke bedoeling, en om statuten en administratievoorwaarden te harmoniseren'', verklaarde een woordvoerder in De Telegraaf.

Eigenlijk wilde STAK de aanpassingen vorig jaar al doorvoeren, maar toen waren er in de jaarlijkse vergadering te weinig certificaten vertegenwoordigd om de knoop door te hakken. Die eisen over het aantal vertegenwoordigde certificaten gelden hiervoor nu niet meer, waardoor er bij de vergadering komende donderdag vrijwel zeker een besluit kan worden genomen.