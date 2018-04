KLM annuleert vluchten vanwege stroomstoring

Gepubliceerd op | Views: 161 | Onderwerpen: luchtvaart

SCHIPHOL (AFN) - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft veel vluchten geannuleerd in verband met de stroomstoring eerder zondagochtend op Schiphol. In totaal zijn er zeker veertig Europese vluchten geschrapt. Het is niet duidelijk of er nog meer vluchten uit zullen vallen, maar de luchtvaartmaatschappij houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Een storing in het inchecksysteem, mogelijk indirect het gevolg van een stroomstoring in Amsterdam Zuid-Oost, zorgde zondagmorgen voor grote problemen op de luchthaven. Schiphol riep mensen aanvankelijk zelfs op niet naar het vliegveld te komen, de toegangswegen naar het vliegveld werden afgezet waardoor evengoed files ontstonden en er reden geen treinen meer naar de luchthaven.

De wachttijden bij de balies om vluchten om te boeken waren ook lang. De KLM had extra personeel opgeroepen, maar door de files richting Schiphol was het ook voor het personeel lastig om de luchthaven te bereiken. ,,Het is ook bij ons alle hens aan dek'', aldus een woordvoerster.

KLM doet er naar eigen zeggen alles aan om passagiers zo goed mogelijk te helpen. Passagiers worden op andere vluchten omgeboekt, maar moeten rekening houden met ernstige vertraging. Daarnaast adviseert KLM reizigers om hun vluchtinformatie in de gaten te houden.