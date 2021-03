Goldman Sachs verliest op Wall Street door problemen hedgefonds

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse bank Goldman Sachs was maandag bij de opening van de aandelenbeurzen in New York een opvallende daler. De bank heeft net als internationale branchegenoten Nomura en Credit Suisse te maken met problemen rond de afwikkeling van transacties rond hedgefonds Archegos Capital Management.

Voor het weekend werden op grote schaal aandelen met verliezen van de hand gedaan. Dit omdat Archegos niet kon voldoen aan een oproep om geld bij te storten om risico's af te dekken. De uitverkoop raakte bijvoorbeeld de verkoop van aandelen als Discovery Communications en ViacomCBS, die flink aan beurswaarde verloren. Op maandag toonde Discovery bij opening iets van herstel, met een winst van 0,4 procent. Maar ViacomCBS leverde nog eens 4 procent in.

Credit Suisse en Nomura waarschuwden eerder voor aanzienlijke verliezen als gevolg van de problemen. Goldman vertelde zijn aandeelhouders dat de problemen waarschijnlijk "onbeduidend" zullen zijn. Beleggers waren evengoed geschrokken en zetten het aandeel 1,7 procent lager.

Boeing

Verder ging de aandacht uit naar de luchtvaartsector. Boeing maakte bekend dat het een order heeft ontvangen van Southwest Airlines (plus 0,6 procent) voor de levering van honderd toestellen van het type 737 MAX. Daarbij is een optie afgesproken voor nog eens een bestelling van 115 extra vliegtuigen. Boeing won 2,7 procent.

Vliegtuigleasemaatschappij Fly Leasing won 25 procent. De onderneming wordt overgenomen door investeerder Carlyle Group. Daarnaast verloor American Airlines 0,6 procent ondanks berichten over een oplopend aantal boekingen. Die zouden het niveau van voor de crisis zou naderen.

Alphabet

Verder zakte Google-moeder Alphabet 0,5 procent en steeg socialmediabedrijf Facebook 2 procent. De bedrijven ontvouwden plannen om in kabels tussen de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië te investeren.

Ook was er aandacht voor creditcardmaatschappij Visa (min 0,5 procent). Het bedrijf gaat het gebruik van cryptomunt USD Coin toestaan voor het afhandelen van transacties op zijn betalingsnetwerk. Daarmee winnen digitale munten, waar bitcoin de bekendste van is, terrein bij de verdere acceptatie door reguliere financiële instellingen. Bitcoin won haast 6 procent aan waarde tot meer dan 58.000 dollar. Ook andere cryptomunten zaten in de lift.

Olie

De leidende Dow-Jonesindex verloor 0,1 procent tot 33.044 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 3965 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,3 procent in tot 13.100 punten.

De prijs van een vat Brentolie daalde 0,9 procent tot 64,00 dollar. Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 60,46 dollar per vat. De euro was 1,1778 dollar waard, tegenover 1,1797 dollar op vrijdag.