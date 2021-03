Credit Suisse keldert op beurs door problemen hedgefonds in VS

quote:

its all in the game schreef op 29 maart 2021 15:00:

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse banken ING en ABN AMRO lijken niet te zijn geraakt en lieten ook geen sterke koersbewegingen zien na berichten over financiële problemen bij het Amerikaanse hedgefonds Archegos.De Nederlandse bank ING liet aan ABM Financial News weten niet actief te zijn als primaire broker voor hedgefondsen. De bank geeft echter geen commentaar op individuele klanten. Ook ABN AMRO, dat onlangs de AEX-index voor de Midkap-index verruilde, zou niet zijn geraakt, zei een ingewijde.Het aandeel ING stond maandag 0,2 procent hoger en ABN AMRO verloor 0,2 procent.Aandelen van Credit Suisse gingen maandag hard onderuit, nadat de Zwitserse zakenbank waarschuwde mogelijk een zeer groot verlies te moeten nemen op zijn investering in een Amerikaans hedgefonds dat niet aan zijn marginverplichtingen heeft voldaan.Het aandeel Credit Suisse noteerde rond lunchtijd circa 13 procent lager.Voorbeurs meldde de Zwitserse bank een zeer aanzienlijk verlies te verwachten, omdat het zijn posities aan het sluiten is in een niet bij naam genoemd Amerikaanse hedgefonds. Het verlies kan een substantiële impact hebben op het kwartaalresultaat, waarschuwde Credit Suisse.Ook het aandeel van de Japanse bank Nomura verloor 16 procent, nadat de bank zei mogelijk een groot verlies te hebben geleden op transacties met een Amerikaanse klant. Het zou gaan om een verlies van ongeveer 2 miljard dollar, die de Japanners willen verhalen op de tegenpartij. Net als Credit Suisse meldde Nomura niet om welke partij het gaat.Het nieuws lijkt samen te hangen met berichten over Archegos Capital Managers, een hedgefonds dat wordt geleid door Bill Hwang, voorheen directeur van Tiger Asia. Het fonds moest posities liquideren ter waarde van bijna 30 miljard dollar.De 'primaire brokers' voor Archegon Capital zijn Credit Suisse, Deutsche Bank en UBS, naast enkele Amerikaanse banken. Dat wil zeggen dat de handel van het fonds via deze banken verloopt en dat zij contanten en effecten uitleenden aan het hedgefonds.Deutsche Bank en UBS wilden geen commentaar geven op het nieuws. Aandelen Deutsche Bank daalden 5 procent. UBS verloor 4 procent.