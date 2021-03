Credit Suisse keldert op beurs door problemen hedgefonds in VS

AMSTERDAM (ANP) - Credit Suisse werd maandag hard afgestraft op de beurs in Zürich. De Zwitserse bank waarschuwde voor een fors verlies door financiële problemen bij een groot Amerikaans hedgefonds. De Europese aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien, na de flinke koerswinsten op vrijdag. Op het Damrak wist de AEX-index voor het eerst in 21 jaar boven de 700-puntengrens uit te klimmen.

Credit Suisse kelderde ruim 14 procent. De bank heeft zijn posities in een Amerikaans hedgefonds met verlies afgebouwd. Het fonds kon niet voldoen aan zogenoemde margin calls, oftewel een oproep om geld bij te storten om de risico's af te dekken, en werd daardoor gedwongen om grote pakketten aandelen te verkopen. Credit Suisse spreekt van aanzienlijke schade die direct invloed heeft op het resultaat van de bank in het eerste kwartaal.

Het Japanse effectenhuis Nomura, dat dik 16 procent zakte in Tokio, waarschuwde ook al voor een mogelijk miljardenverlies door transacties met een Amerikaanse klant. Zowel Nomura als Credit Suisse gaven de naam van de klant niet prijs, maar volgens bronnen gaat het om hedgefonds Archegos Capital Management. Ook de banken Goldman Sachs, Morgan Stanley en Deutsche Bank (min 4,5 procent) hebben naar verluidt banden met Archegos.

Vastgelopen schip

Op Beursplein 5 noteerde de AEX-index rond het middaguur 0,5 procent hoger op 700,17 punten. De laatste keer dat de hoofdindex dat niveau wist te bereiken was tijdens het hoogtepunt van de internetzeepbel in 2000. De MidKap won 0,1 procent tot 1017,02 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,1 procent.

Koploper in de AEX was chipbedrijf Besi met een winst van 2 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield stond onderaan met een min van 1,3 procent. In de MidKap won Air France-KLM 1,5 procent. Volgens persbureau Bloomberg is de Franse regering bijna klaar met haar plan om luchtvaartmaatschappij Air France voor miljarden euro's aan nieuw kapitaal te voorzien.

Het nieuws dat het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal weer drijft zorgde voor een lichte daling van de olieprijzen. Het schip Ever Given blokkeert sinds dinsdag de belangrijke vaarroute voor goederen en olie. Volgens topman Peter Berdowski van maritiem dienstverlener Boskalis (min 0,2 procent), die helpt bij het lostrekken van het schip, is het echter nog een hele klus om het schip volledig los te krijgen.

De prijs van een vat Brentolie daalde 0,5 procent tot 64,27 dollar. Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 60,51 dollar per vat. De euro was 1,1779 dollar waard, tegenover 1,1797 dollar op vrijdag.